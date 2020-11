Neueste Zahlen : Girokonto-Gebühren überdurchschnittlich stark gestiegen

Eine Bankkundin steckt ihre Girokarte in einen Geldautomaten. Bankkunden müssen für ihr Girokonto mehr zahlen. (Symbolbild). Foto: Fabian Sommer/dpa

Wiesbaden Obwohl die Inflation in Deutschland niedrig ist, steigen die Gebühren für ein Girokonto recht stark. Es könnte an den fehlenden Einnahmen der Institute liegen, vermuten Experten.

Die Gebühren fürs Girokonto sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark gestiegen.

In diesem Jahr setzte sich den Angaben zufolge der Kosten-Anstieg fort. So mussten Verbraucher im Oktober für das private Girokonto 6,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor bezahlen. Die Inflationsrate lag hingegen auch wegen der Senkung der Mehrwertsteuer in dem Monat bei minus 0,2 Prozent.