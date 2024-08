Halbjahresbilanz Gewinneinbruch bei Volkswagen - Kernmarke belastet

Den größten Effekt erhofft Blume sich in Europa aber von zahlreichen neuen Modellen, die der Konzern bis Jahresende an den Start bringen will, darunter viele Elektroautos. Das, so hofft Blume, werde auch den Elektro-Anteil im Konzern erhöhen. Im ersten Halbjahr lieferte der Konzern weltweit nur 317.200 E-Modelle aus, 4.400 weniger als im gleichen Zeitraum 2023. Das waren weniger als acht Prozent aller Auslieferungen. Im Gesamtjahr sollen es neun bis zehn Prozent werden.