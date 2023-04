Börse in Frankfurt Gewinne im ruhigen Aktienhandel vor Ostern

Frankfurt/Main · Der Dax hat am letzten Tag der verkürzten Handelswoche vor Ostern zugelegt. Der Handel am Gründonnerstag verlief in ruhigen Bahnen. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,31 Prozent auf 15.567,71 Punkte.

06.04.2023, 15:02 Uhr

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Vor zwei Tagen hatte er bei 15.736 Punkten den höchsten Stand seit Januar 2022 erreicht. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es zuletzt um 0,63 Prozent auf 27.140,39 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,2 Prozent. Im Gegensatz zu den deutschen Wirtschaftsdaten hatten US-Konjunkturdaten zuletzt enttäuscht, die Zinserhöhungserwartungen an die Notenbank Fed wurden dadurch gedämpft. Im Fokus steht nun der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Karfreitag, auf den die Märkte aber erst nach Ostern reagieren können. Unternehmensseitig stand am deutschen Markt Gerresheimer mit Quartalszahlen im Blick. Eine starke Nachfrage nach Kunststoffverpackungen, Inhalatoren sowie nach Medikamentenampullen aus Spezialglas trieben zum Jahresstart an. Konzern halte seine starke Wachstumsdynamik aufrecht, sagte ein Händler. Bemängelt wurde von Experten aber der schwache freie Barmittelfluss. Die Anteile verloren als MDax-Schlusslicht 5,8 Prozent. Symrise gewannen unter den Favoriten im Dax rund zweieinhalb Prozent nach einer positiven Studie von JPMorgan. Bei Aromenherstellern sei die Ergebniswende in Sicht, hieß es. Der Euro bewegte sich wenig. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag bei 1,0908 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwoch auf 1,0940 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,30 Prozent am Vortag auf 2,14 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,57 Prozent auf 127,05 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,52 Prozent auf 137,83 Punkte. © dpa-infocom, dpa:230406-99-230577/5

(dpa)