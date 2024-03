Fahrzeugbau Gewerkschaft: Unbefristeter Streik im Ford-Zuliefererpark

Der gerade begonnene Streik von Beschäftigten mehrerer Unternehmen im Zuliefererpark bei Ford in Saarlouis wirkt sich bereits auf die Produktion im Ford-Werk aus: „Die Fertigung steht seit heute Morgen“, sagte die Sprecherin des US-Autobauers in Köln. Das hänge mit dem Ausstand zusammen: „Das System ist so, dass wir aus dem Zuliefererpark Teile geliefert bekommen. Und wenn die nicht geliefert werden, können wir nicht produzieren“, sagte sie.