IG Metall für die Metall- und Elektroindustrie : Eine Tarifrunde im Zeichen der Pandemie

Frankfurt/Berlin Weniger Arbeit mit Lohnausgleich oder mehr Geld bei gleicher Arbeit – auf diesen Nenner lässt sich die Forderung der IG Metall für die Metall- und Elektroindustrie bringen. Doch in Corona-Zeiten sind die Verhandlungen nicht einfach.

Lassen sich unter Corona-Bedingungen massive Warnstreiks starten? In der anstehenden Tarifrunde für rund 3,9 Millionen Beschäftigte der deutschen Metall- und Elektroindustrie will die Gewerkschaft IG Metall diese Frage möglichst lange offen halten, schließlich lassen sich Beschäftigte in Kurzarbeit oder im Homeoffice nur schwer für einen Arbeitskampf mobilisieren.