Auch im Saarland Gesundheitsgefahr – dieses Fertiggericht rufen Kaufland und Lidl zurück

Doch was ist der Auslöser für die Rückruf-Aktion? Wie es in beiden Fällen seitens der Unternehmen heißt, fehle auf den Packungen der Hinweis, dass womöglich Sesam in den Produkten enthalten ist. Sesam stellt für einige Allergiker eine Gefahr dar. Dabei können die Reaktionen darauf durchaus unterschiedlich ausfallen. So beginnt es mit leichten Reizungen der Schleimhaut in Mund und Nase bis hin zu schwerwiegenderen Auswirkungen wie Erbrechen und Durchfall. Allergische Schocks sind ebenso möglich. Wer nicht auf Sesam allergisch reagiert, könne das Gericht durchaus verzehren.