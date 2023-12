Geschenkpapier und Kartons Feiertage sorgen für eine Verpackungsflut

Ob sich also flächendeckend Mehrwegversandtaschen einführen lassen, ist noch ungewiss. Das UBA hat aber auch so Tipps, um die Müllflut rund um die Feiertage zu reduzieren: „Das Online-Shoppen an sich ist nicht zwingend mit mehr Umweltbelastungen verbunden“, sagte eine Sprecherin. Es sei wichtiger, was und wie viel gekauft werde als wo und wie. So könnten Kunden auf Langlebigkeit von Produkten achten. Und auch bei Geschenkpapier könne Müll vermieden werden. „In der Weihnachtszeit werden die meisten Geschenke extra in Geschenkpapier oder anderen Einweggeschenkverpackungen verpackt“, erklärt die Sprecherin. Stattdessen könnten wiederverwendbare Verpackungen genutzt werden.