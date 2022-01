Produktion : Gesamtmetall rechnet mit weiter rückläufigen Umsätzen

Berlin Die Metall- und Elektroindustrie kämpft weiterhin mit Produktionsrückgängen. Vor der Tarifrunde dämpft der Präsident des Branchenverbands Gesamtmetall deshalb die Erwartungen für die Beschäftigten.

Was das konkret bedeutet, schilderte Wolf am Beispiel der Autoindustrie. 2018 habe die weltweite Produktion noch bei rund 95 Millionen Fahrzeugen gelegen. Zwei Jahre später waren es nur noch 75 Millionen Neuwagen. 2022 dürften es laut Wolf wieder 82 bis 83 Millionen Fahrzeuge sein.

Einschränkung durch Lieferengpässe

Dass sich das Angebot in absehbarer Zeit an die Nachfrage anpassen wird, sieht der Gesamtmetallchef nicht. „Diese Probleme in den Lieferketten werden uns sicherlich noch die nächsten zwölf Monate beschäftigen“, sagte Wolf. Erst im Verlauf des Jahres 2023 rechne er mit Entspannung. „Die IG Metall ist deshalb gut beraten, nächstes Jahr in der Lohnrunde Maß zu halten.“ Angesichts der hohen Energiekosten und der schwachen Umsatzerwartung würden deutlich höhere Löhne die Unternehmen überfordern.