Zweithöchstes Gericht in EU entscheidet : Apple muss keine Steuern nachzahlen

Brüssel Nach Auffassung des zweithöchsten Gerichts in der EU sind die großen Steuervorteile, die Irland dem Technologiekonzern gewährt, völlig legal. Die Brüsseler EU-Kommission geht nun in die Berufung.

Es war die höchste Strafe, die die Europäische Kommission je verhängte. Aber ausgerechnet in diesem Verfahren erlitt die Brüsseler Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch eine krachende Niederlage. Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft (EuG) erkannte keinen Grund, warum der US-Konzern Apple 13 Milliarden Euro plus Zinsen nicht gezahlter Steuern an Irland erstatten sollte.

2016 stellte die Wettbewerbskommissarin der EU fest, dass die irische Regierung dem iPhone-Riesen seit den 1990er Jahren steuerliche Sonderkonditionen dafür eingeräumt hatte, damit dieser seine Europa-Zentrale auf der grünen Insel errichtete. Der Vorgang führte dazu, dass Apple beispielsweise 2014 auf eine Million Euro Gewinn lediglich 50 Euro an staatlichen Abgaben entrichten musste – ein Satz von 0,005 Prozent. Aus Sicht der EU-Kommission handelte es sich dabei um verbotene staatliche Beihilfen, die andere Unternehmen benachteiligen. Dagegen argumentierte der US-Technologieriese, dass in Irland lediglich zwei Dienstleistungsgesellschaften angesiedelt worden waren, das geistige Eigentum für die Mobiltelefone, iPads und Computer aber in den USA liege, wo die Entwicklungsarbeit stattfinde. Deshalb zahle der Konzern auch dort seine Abgaben. Die Wertschöpfung in Irland entstehe nur durch Logistik und Vertrieb. Das zweithöchste Gericht in der EU schloss sich dieser Sichtweise nun an.