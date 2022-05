Das müssen Verbraucher wissen : Öl-Embargo gegen Russland geplant: Steigt der Preis für Heizöl bald? Das sagen Experten

Service Angesichts des geplantes Öl-Embargos stellen sich viele deutsche Verbraucher derzeit die Frage, ob sie ihren Heizöltank jetzt schnell auffüllen oder doch lieber abwarten sollten. Das sagen Experten.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kehrte am Montag ohne handfeste Ergebnisse von Gesprächen mit dem ungarischen Premierminister Viktor Orban zurück. „Wir haben Fortschritte gemacht, aber es ist noch mehr Arbeit nötig“, sagte sie. In den nächsten Tagen soll eine Videokonferenz mit regionalen Partnern zu Lösungen bei der Ölversorgung stattfinden, ein Datum steht jedoch noch nicht fest.

Werden durch das Öl-Embargo die Preise für Heizöl, Benzin und Diesel steigen?

Dominik Möst, Professor an der Technischen Universität Dresden sagte gegenüber dem MDR, dass das geplante Öl-Embargo in den aktuellen Ölpreisen bereits mit einberechnet sei. Deutliche Preissteigerungen seien wegen der Ankündigung demnach nicht zu erwarten.

Jedoch spielten mehrere Einflussfaktoren bei der Preisentwicklung eine Rolle, unter anderem, wie viel zusätzliche Mengen andere Förderländer zur Verfügung stellen können und wie sich die Erdölnachfrage, vor allem in China, weiter entwickelt. Könne Russland sein Öl anderweitig auf dem Weltmarkt verkaufen und die Nachfrage in China bliebe wegen des Corona-Lockdowns weiterhin gering, könnte der Preis für Heizöl sogar sinken.

Im Gegensatz zu Westdeutschland ist Ostdeutschland besonders von russischen Öllieferungen abhängig, da es den Großteil seines Rohöls über die Druschba-Pipeline aus Russland bezieht. Im Westen kommt das Öl über eine Pipeline aus Südeuropa im bayrischen Ingolstadt an oder wird vom niederländischen Hafen Rotterdam in Schiffen über den Rhein transportiert.

Je nachdem, wann das Öl-Embargo in Deutschland umgesetzt werden soll, sieht auch Dominik Möst ein Problem in der fehlenden Infrastruktur und Logistik. In Ostdeutschland müssten demnach mehr Erdöl oder Folgeprodukte wie Diesel nachgekauft werden, was sich in leicht erhöhten Preisen niederschlagen könnte.