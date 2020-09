Branchenweit Vertragsdaten : Geplante Datenbank über Strom- und Gaskunden löst Kritik aus

Berlin Regelmäßig den Vertrag wechseln und stets das günstigste Angebot suchen - „Bonushopper“ könnten manchem Energieversorger ein Dorn im Auge sein. Nutzen sie Kundendaten von Auskunfteien, um unliebsame Kunden abzulehnen?

„Der Wettbewerb im Strom- und Gasmarkt lebt vom Wechsel des Anbieters. Wir sehen es kritisch, wenn versucht wird, den Wechsel von Kunden zu erschweren“, sagte ein Sprecher der Bundesnetzagentur am Dienstag.

Der NDR und die „Süddeutsche Zeitung“ hatten berichtet, die Auskunfteien Schufa und Crifbürgel entwickelten Datenbanken, in denen offenbar branchenweit Vertragsdaten möglichst vieler Kunden gespeichert werden sollten. Ein Schufa-Sprecher betonte, der noch nicht zur Marktreife entwickelte Datenpool habe nicht das Ziel, „Vielwechsler zu identifizieren, um diese an der Möglichkeit des Wechsels ihres Energieversorgers zu hindern“. Crifbürgel teilte mit, man biete derzeit keinen Datenpool für Energieversorger an.