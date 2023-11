Generation mit vielen Faulenzern? Faule 15- bis 24-Jährige werden für Deutschland zum Problem – was helfen würde

Sie gehen nicht mehr zur Schule, machen keinen Freiwilligendienst, keine Ausbildung, kein Studium, wollen aber auch nicht arbeiten. Rund 600 000 junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren in Deutschland tun schlicht nichts. Inzwischen hat diese Gruppe von Jugendlichen gar einen eigenen Namen. Sie heißen Neets („not in education, employment or training“ – nicht in Ausbildung, Arbeit oder Schulung). Älteren Menschen, die bereits in jungen Jahren einen Beruf erlernen und ausüben mussten, dürfte sich bei solchen Zahlen der Magen umdrehen. Sie wurden damals nicht gefragt, ob sie arbeiten wollten – sie mussten es einfach.