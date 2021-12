Automarkt : Gebrauchtwagen so teuer wie nie

Gebrauchtwagen so teuer wie nie

Ostfildern/Bonn Wer ein Auto kaufen will, muss derzeit besonders tief in die Tasche greifen. Gerade die Preise für Gebrauchte haben kräftig angezogen.

„Gebrauchtwagen sind derzeit so teuer wie noch nie - auch im Verhältnis zu ihren Neupreisen“, sagt Martin Weiss von Marktbeobachter DAT. „Die Verteuerung liegt oft bei 5 bis 15 Prozent. In Einzelfällen kann es auch deutlich mehr sein. Es ist schon verrückt, was man da sieht.“