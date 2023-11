Verkehr GDL und Bahn verhandeln über Tarifvertrag

GDL-Chef Claus Weselsky fehlte zunächst überraschend. „Wir haben einfach weitere Verhandlungstermine an anderer Stelle, wir haben andere Termine, die wir auch als GDL wahrnehmen“, sagte dazu der stellvertretende GDL-Bundesvorsitzende Lars Jedinat. Ob und wann Weselsky noch am Verhandlungsort eintreffen sollte, war am späten Nachmittag offen. „Naja, da muss jeder seine Prioritäten setzen. Ich bin hier und damit ist für mich klar, welche Prioritäten ich habe“, kommentierte DB-Personalvorstand Martin Seiler Weselskys Fehlen am Morgen mit einem Schmunzeln.