Konfrontation mit der GDL Kritik am Streik bei der Bahn wächst – „Das grenzt an Erpressung“

Die Folgen der längsten jemals dagewesenen Arbeitsniederlegung während eines Tarifkonflikts in der Geschichte des bundeseigenen Unternehmens DB sind noch nicht abzusehen. Unterdessen sieht sich aber GDL-Chef Claus Weselsky immer größer werdender Kritik am Bahnstreik ausgesetzt. Denn es ist in der aktuellen Auseinandersetzung seit dem Spätherbst bereits der vierte Streik.