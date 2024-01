Neuer Arbeitskampf der GDL Jetzt folgen sechs Tage Warnstreik am Stück – massive Ausfälle bei der Bahn auch im Saarland

Wie die GDL in ihrem Streikaufruf an ihre Mitglieder mitteilt, soll ab Dienstag, 23. Januar, ab 18 Uhr zunächst der Güterverkehr vom Arbeitskampf betroffen sein. Am Mittwoch, 24. Januar, folgt ab 2 Uhr der Personenverkehr. Bis Montag, 29. Januar, 18 Uhr, soll der Ausstand dauern.