Zweiter Streiktag GDL-Chef Weselsky wähnt Öffentlichkeit auf seiner Seite

Der Notfahrplan der Deutschen Bahn ist auch am zweiten Streiktag der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) stabil gelaufen. „Die Züge rollen, und man kann auch während des Streiks reisen“, sagte Bahn-Vorstandsmitglied Stefanie Berk in Frankfurt am Main mit Blick auf den Fernverkehr. Das Angebot funktioniere zuverlässig. Reisende sollten sich weiterhin online über ihre Zugverbindung informieren und Sitzplätze reservieren.