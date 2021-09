Energie : Gazprom will noch dieses Jahr Gas über Nord Stream 2 liefern

Moskau Rechtzeitig zum Einsetzen der Heizperiode will Gazprom Gas nach Europa fließen lassen. Alle Vorbereitungen sind demnach getroffen, um die Lieferung über Nord Stream 2 zu starten.

„Noch in diesem Jahr, noch in dieser Heizperiode können wir das erste Gas über die Pipeline Nord Stream 2 an den europäischen Markt liefern“, sagte Gazprom-Chef Alexej Miller am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge. In der Regel beginnt die Heizperiode im Oktober.