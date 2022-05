Hintergrund : Gasspeicher in Deutschland: Puffer für Mengen und Preise

Gasspeicher in Deutschland: Puffer für Mengen und Preise

Blick auf eine Druckanzeige auf dem Gelände des Untergrund-Gasspeichers der VNG AG in Teutschenthal. Foto: Christian Modla/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin In Deutschland gibt es 47 Untertagespeicher für Erdags. Diesen kommt vor allem an kalten Wintertagen eine besondere Bedeutung zu.

Deutschland verfügt in Mittel- und Westeuropa über die größten Speicherkapazitäten für Erdgas. Laut Branchenverband Ines fassen sie Gas mit einem Energiegehalt von rund 255 Terawattstunden.

Das entspricht etwa einem Viertel des jährlichen Gasverbrauchs in Deutschland (rund 1000 Terawattstunden). Laut dem neuen Speichergesetz sollen sie am 1. November zu 90 Prozent gefüllt sein. Am vergangenen Montag waren die Speicher zu knapp 39 Prozent gefüllt - mit steigender Tendenz.