Strom und Gas Viele Grundversorger senken Preise – was das für Kunden bedeutet

Das bedeute indes nicht, dass Energie in Deutschland billig werde. Zwar sei die Zeit der Rekordpreise vorbei. Dennoch bleibe das Niveau hoch. Auslöser für die stark gestiegenen Preise war der Kriegsbeginn am 24. Februar 2022. Damals waren Truppen aus Russland in die Ukraine einmarschiert und hatten das Land mit Raketen bombardiert.