Börse : Gamestop-Aktie läuft wieder heiß: Warnung vor Exzessen

Die Aufregung um Gamestop findet am US-Finanzmarkt kein Ende. Foto: John Minchillo/AP/dpa

New York Nach der spektakulären Spekulationsschlacht zwischen Hobby-Anlegern und Hedgefonds schien die Luft bei Gamestop raus. Nun geht die Aktie plötzlich wieder durch die Decke.

Die Aufregung um den kriselnden Videospielhändler Gamestop findet am US-Finanzmarkt kein Ende. Nach starken Verlusten in den Vorwochen ging die Aktie des zum Spielball von Spekulanten gewordenen US-Unternehmens mit einem Kursplus von 85 Prozent in den Handel.