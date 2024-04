Verkauf der Warenhaus-Kette So viele Galeria-Filialen will der neue Investor erhalten – auch Karstadt in Saarbrücken darunter?

An die 13 000 Beschäftigte zählt Galeria Karstadt Kaufhof bislang noch in der Zentrale sowie in den 92 Filialen. Dazu zählt auch Karstadt in Saarbrücken mit etwa 140 Beschäftigten. Dabei soll es aber nicht bleiben. Denn Denkhaus und van den Bossche kündigten bereits in einem Schreiben an die Belegschaft Einschnitte an. Insbesondere am Hauptsitz in Essen plane das Unternehmen Stellenabbau. Hinzukommen jene Häuser, die geschlossen werden.