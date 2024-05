Nach Zustimmung der Galeria-Gläubiger Verdi: nächste Runde für Karstadt in Saarbrücken – doch Ideen für Zukunft fehlen

Denkhaus stellte in Aussicht, dass möglicherweise das ein oder andere Warenhaus doch noch erhalten werden könnte, das jetzt auf der Liste derer steht, die bis August dichtmachen sollen. Dabei hänge es noch an Verhandlungen mit Vermietern. Diese Kosten hatten nach Angaben des Galeria-Managements mit dazu geführt, dass Galeria zuletzt in die Zahlungsunfähigkeit rutschte. Dies Mieten sollen vielerorts weit über dem Marktüblichen gelegen und so die die Gewinne aufgezehrt haben. Besonders brisant: Dabei soll der bisherige Besitzer Signa mit die höchsten Forderungen an seine Warenhaus-Kette gestellt haben, um seine eigenen Immobilien zu finanzieren.