Karstadt und Kaufhof : Was Kunden in Saarbrücken von den Warenhäusern erwarten

Galeria Kaufhof-Karstadt der Zukunft: SZ-Leser haben eine große Palette an Vorstellungen, was das Unternehmen in Saarbrücken ändern sollte. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Liste an Wünschen und Vorstellungen seitens der Käufer, was der Betreiber bei Kaufhof und Karstadt in Saarbrücken ändern sollte, ist vielfältig. Und das betrifft nicht nur das Sortiment.

Seit vielen Jahrzehnten gibt es Kaufhof und Karstadt in Saarbrücken. Jeweils ein Warenhaus an den gegenüberliegenden Zugängen zur Einkaufsmeile Bahnhofstraße. Mittlerweile sind die beiden einst eigenständigen Unternehmen unter einem Firmendach vereint. Ihre Namen werden geändert, kündigte die Gesellschaft an. Das macht aber noch keinen neuen Laden aus ihnen. So sollen die Geschäfte modernisiert werden, neue Angebote bereithalten.

Doch was erwarten die Menschen, die in der saarländischen Landeshauptstadt shoppen? Was wünschen sie sich von einem modernen Konsumtempel? Das fragte die Saarbrücker Zeitung ihre Leser über Facebook. So viel schon mal vorneweg: Die Ansprüche an ein modernes Einkaufsgefühl beziehen sich nicht nur aufs Warenangebot.

Stefan Messerschmidt zielt wie die meisten auf den bisherigen Karstadt-Standort ab. Hier vermisst er eine ganze Abteilung, die es einmal gab: „Karstadt hatte eine bessere Elektroabteilung als Saturn. [...] Was ich mir daher wünsche – und sicher nicht kriegen werde – ist eine neue Elektro-Konkurrenz, wobei es mir da mehr um Kleingeräte und Entertainment geht.“ Helmut Schons pflichtet ihm bei: „Conrad-Electronic hat in Saarbrücken eine große Marktlücke hinterlassen. Die könnte mit einer entsprechenden Abteilung geschlossen werden.“ Das Unternehmen hatte 2017 seine Saarbrücker Filiale geschlossen.

Doch nicht nur beim Elektromarkt sehen Kunden Chancen. „Marken für Jung und Alt, keine Einheitsmode“, wünscht sich Monika Korca. Alexandre Mathis schreibt auf die Wunschliste: „Kleidung in großen Größen und gleichzeitig preiswerte Produkte.“ Kerstin Jager mag „Marken, die es woanders nicht gibt. Interessante Ware wie die bereits vorhandenen Abteilungen Strümpfe und Handarbeit.“

Zurzeit sucht Sascha Seib wohl vergeblich nach herausragenden Produkten für den dicken Geldbeutel. Denn er will kurz und knapp „mehr Markennamen, mehr Luxus-Marken“. Zustimmung eines Nutzers mit dem Facebook-Namen Niklas Gxnsxmxr: „Das stimmt allerdings, gerade bei Klamotten ist da nichts Nennenswertes dabei. Vor allem im Vergleich zu Peek & Cloppenburg und Ansons können die nicht ansatzweise mithalten. Schade eigentlich.“

Mehrere Kommentatoren befassen sich mit der Personalsituation. „Kompetente Beratung. Dafür müssen aber auch genug Angestellte da sein“, schreibt Alexa Bastone. Auf „freundliches und motiviertes Personal“ setzt auch Kerstin Jager. Da gibt es nach Ansicht von Gabriele Stahn Nachholbedarf. Denn sie merkt an: „Leider gibt es kaum noch gelernte Verkäufer.“ Und sie ergänzt: „Man sollte [...] Ahnung von den Dingen haben, die man verkauft. Und Beratung ist leider oftmals gleich Null.“

Zu alldem stehen ansprechende Dienstleitungen offensichtlich bei den Kunden hoch im Kurs. So erinnert sich Helmut Schons: „Früher hatte Karstadt mal einen eigenen Kindergarten. Kinder waren dort glücklich und sicher, und die Eltern konnten in Ruhe shoppen. Und bei entsprechendem Einkaufswert war der dann auch noch kostenlos. [...] Glückliche Kinder von heute sind die Kunden von morgen.“

Einige kritisieren Facebook-Nutzer auf der SZ-Seite die aus ihrer Sicht zu hohen Preise fürs Parkhaus. So lässt Torsten Wilhelm wissen: „Bezahlbare Parkplätze wären toll.“ Annick Saar stellt sogar einen Zusammenhang zu den geschäftlichen Problemen des Konzerns her: „Bei den hohen Parkgebühren wundert mich das nicht.“

Ein weiterer Wunsch: eine „bessere Gastronomie, zum Beispiel auf oberen Parkdeck eine Lounge“, wie es Christian Maag ausdrückt. Eine weitere Forderung: eine Dachterrassenbar, auf Neudeutsch Rooftop-Bar, schlägt eine Internet-Userin mit dem Profilnamen Line Jacque vor. Doch nicht nur das Umfeld, nicht nur die Einrichtung müsse stimmen. Dazu Ellen Philipp: „Das Angebot an Speisen und Getränken muss aber auch stimmen. Das derzeitige Kantinenessen ist nicht akzeptabel. Aber mit offener Küche wie zurzeit im Basement bei Karstadt wäre es für mich schon attraktiv.“ Im Untergeschoss bietet das Kaufhaus edlere Speisen am Tresen an.

Torsten Krauser kann sich vorstellen, dass durchaus Teile der früheren Geschäftsmodelle auch heute eignen würden, den beiden angeschlagenen Warenhäusern nochmal einen Schub zu verleihen: Ich vermisse die Auswahl wie früher. Warum soll ich in die Stadt fahren wenn ich doch nicht bekomme was ich suche? Zudem gibt es immer weniger Personal in den Kaufhäusern, was ein Problem ist, besonders wenn man Kleidung kauft. Sicherlich lässt sich "die Uhr nicht mehr zurück drehen ". Meine Eltern haben in den 70er-Jahren bei Kaufhof (damals PK) und Karstadt ihre Küche gekauft. Aber es war ja nicht alles schlecht damals und hätte heute wieder Aussicht auf Erfolg.