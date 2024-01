Warenhauskette in der Krise Investorensuche für Galeria gestartet – Interessenten sollen sich bis Mitte Februar melden

Nach bisherigen Plänen will das Warenhaus-Management mit Insolvenzverwalter Denkhaus das Unternehmen erhalten. Potenzielle Investoren waren bereits ins Spiel gebracht worden. Unter anderem könnte sich nach Branchenkennern die Central-Group aus Thailand zumindest für Standorte in exponierten Innenstadtlagen interessieren. Central-Group ist bereits in Deutschland aktiv: bei der Luxus-Warenhausjette KaDeWe mit drei Standorten in Berlin, Hamburg und München. Hier hält der Investor 50,1 Prozent. Die übrigen Anteile liegen bei Signa.