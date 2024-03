Pleite bei Karstadt und Kaufhof Er war für Kündigungswelle verantwortlich – jetzt will Ex-Galeria-Chef Millionen-Boni aus Insolvenzmasse

Die Suche nach einem Käufer läuft in der heißen Phase. Galeria soll als Warenhaus-Kette erhalten bleiben. Dazu zählt auch Karstadt in Saarbrücken. Gleichzeitig steht noch die Entscheidung des Amtsgerichts am Konzernsitz in Essen über die Eröffnung des eigentlichen Insolvenzverfahrens an. Ab dann können Gläubiger ihre Forderungen stellen.