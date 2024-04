Karstadt und Kaufhof in der Krise Hohe Mieten, Millionen-Boni, Staatsanwaltsermittlungen – wie geht es die Woche mit Galeria weiter?

Dauer-Baustelle Galeria: Auch wenn nach Ostern die Entscheidung über den Verkauf der letzten Warenhaus-Kette in Deutschland fallen soll, ist das Überleben nicht endgültig gesichert. Denn wenn ein Investor gefunden wird, der zumindest einen Großteil der Filialen übernehmen will, stehen weitere wichtige Entscheidungen an. Und die sind letztlich ausschlaggebend für den Fortbestand von Karstadt in Saarbrücken. Und zwar schon im Laufe dieser Woche.