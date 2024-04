Karstadt und Kaufhof Entscheidung über Galeria-Zukunft steht kurz bevor – bekannter US-Investor am Start?

Noch sind es 92 Galeria-Filialen in ganz Deutschland mit knapp 13 000 Mitarbeitern. Dazugehört Karstadt in Saarbrücken. An allen Standorten warten die Mitarbeiter gespannt auf die Bekanntgabe desjenigen, der die angeschlagene Warenhaus-Kette übernehmen will. Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus hatte angekündigt, schon in den kommenden Tagen den Käufer bekannt zu geben. Doch zu den Namen der beiden verbliebenen Kandidaten machte er keine Angaben.