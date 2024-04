Angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof – Amtsgericht eröffnet Insolvenzverfahren

In München hat die Ermittlungsbehörde Verantwortliche bei Signa im Visier. Mehrere Firmen dieses Unternehmensgeflechts waren im Herbst vergangenen Jahres in die Pleite gerutscht und zogen so den eigenen Warenhaus-Konzern ebenfalls in die Insolvenz. Anfang Januar folgte der entsprechende Antrag beim Amtsgericht am Galeria-Sitz in Essen.