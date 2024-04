Ratenzahlung, Gutscheine und Co. Galeria in der Insolvenz – welche Rechte und Pflichten Kunden jetzt haben

Das Insolvenzverfahren bei Galeria läuft jetzt ganz offiziell. An Ostermontag, 1. April haben es Richter am Amtsgericht in Essen eröffnet, nachdem die Konzern-Verantwortlichen den förmlichen Antrag am 9. Januar gestellt hatten. Damit können Gläubiger nun ihre Forderungen in die Waagschale werfen und hoffen, dass sie am Ende noch Geld sehen. Doch auch Kunden haben prinzipiell noch was zugute. Ob sie ungeschoren davonkommen, wird sich zeigen. Was sie jetzt bei einem Einkauf in einer der bundesweit 92 Filialen der Warenhaus-Kette beachten sollten – unter anderem bei Karstadt in Saarbrücken?