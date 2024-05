Bangen bei Karstadt und Kaufhof Gläubiger entscheiden am Dienstag endgültig, ob Galeria doch noch einmal überlebt

Damit käme auch das Ende für Karstadt in Saarbrücken. Kaufhof in der saarländischen Landeshauptstadt war bereits im Sommer 2023 geschlossen worden. Dies war Teil des harten Sparprogramms nach der zweiten Insolvenz bei Galeria. Im April nannte die Geschäftsführung in Essen, welche Läden nach der dritten Pleite schließen müssen. In der Region bedeutet dies: Während Karstadt an der Saar erhalten bleiben soll, schließt ein Haus in Trier.