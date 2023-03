Insolvenz Galeria-Gläubiger sollen auf Milliardenbetrag verzichten

Falls die Gläubiger das Konzept ablehnen sollten, werde „der Geschäftsbetrieb unmittelbar einzustellen sein“, zitierte die Zeitschrift am Donnerstag aus einer ihr vorliegenden „Zusammenfassung des wesentlichen Inhalts des Insolvenzplans“. Auch ein Verkauf des Unternehmens als Ganzes komme in diesem Fall nicht in Betracht. Der Warenhauskonzern wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren.