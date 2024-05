Entscheidung gefallen Galeria-Gläubiger verzichten auf Forderungen und retten Warenhauskette

Bis August dieses Jahres werden demnach 16 Filialen in ganz Deutschland geschlossen. Damit verlieren 1400 Menschen ihren Job. Letztlich sollen 11 400 Stellen erhalten bleiben. Besonders hart trifft es die Konzern-Zentrale in Essen: Sie wird in ihrer bisherigen Form aufgelöst und in Düsseldorf in einem bestehenden Kaufhaus integriert.