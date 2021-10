Unternehmenssteuern : G20 für Deal zur globalen Mindestbesteuerung von Unternehmen

Joe Biden und Mario Draghi bei einem ersten Treffen in Rom. Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa

Rom Immer wieder werden Unternehmensgewinne in Steueroasen verlagert. Nun haben sich auch die führenden Wirtschaftsmächte für eine globale Reform der Unternehmenssteuer ausgesprochen.

Die „historische Einigung“ auf eine Mindestbesteuerung großer Firmen werde das schädliche globale Wettrennen um die niedrigsten Steuersätze für Unternehmen beenden, erklärte US-Finanzministerin Janet Yellen am Samstag. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte die Einigung am Abend „ein klares Gerechtigkeitssignal in Zeiten der Digitalisierung“.