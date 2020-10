Spannungen mit USA : Fünf-Jahres-Plan soll China unabhängiger machen

Peking Die Sanktionen der USA und die Corona-Krise haben China verdeutlich, wie verwundbar es ist. Der neue Fünf-Jahres-Plan soll die zweitgrößte Volkswirtschaft unabhängiger machen und für schwierige Zeiten rüsten. Dabei bieten sich neue Chancen für deutsche Unternehmen.

Mit einem neuen Fünf-Jahres-Plan will sich China aus den Abhängigkeiten von den USA und dem Rest der Welt befreien.

Die seit langem bedeutendste Neuausrichtung der zweitgrößten Volkswirtschaft beschloss die Führungselite der Kommunistischen Partei zum Abschluss viertägiger Beratungen am Donnerstag in Peking.

Nach dem Plenum des Zentralkomitees hieß es in einem Kommuniqué, die eigenständige Innovation solle verbessert und der Aufbau Chinas zu einer „wissenschaftlichen und technologischer Macht“ beschleunigt werden. Der heimische Markt müsse gestärkt und ein „neues Entwicklungsmuster“ geschaffen werden. Statt sich wie bisher auf schnelle Wachstumsraten zu konzentrieren, will China demnach lieber eine „qualitativ hochwertige Entwicklung“ fördern.

Das Zentralkomitee billigte ausdrücklich die neue Strategie der „zwei Wirtschaftskreisläufe“, die Staats- und Parteichef Xi Jinping seit Monaten propagiert. Darin wird zwar die Öffnung Chinas betont, aber stärker die Förderung des heimischen Marktes als Hauptmotor und der eigenen Innovation für eine größere Unabhängigkeit hervorgehoben. Experten sprachen von einer „wesentlichen Wende in Chinas Wirtschaftspolitik“, die als Antwort auf den Druck der USA und Anti-Globalisierungs-Trends erklärt wurde.

Der Plan könnte neue Chancen für deutsche Unternehmen eröffnen, für die China 2019 der wichtigste Handelspartner war. „Investitionen oder Forschungskooperation in strategisch wichtigen Bereichen sind für China in Anbetracht des geopolitischen Umfelds wichtiger denn je“, sagte Max Zenglein vom China-Institut Merics in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. „Deutschen Unternehmen, die sich daran beteiligen wollen, wird von Seiten Chinas der rote Teppich ausgerollt.“