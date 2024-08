Klimaschutz Fridays for Future kritisiert geplante Gasbohrung vor Borkum

Die mögliche Gasförderung vor Borkum ist in Niedersachsen seit Jahren ein Streitthema. Das niederländische Unternehmen One-Dyas will dort Ende 2024 das erste Erdgas fördern. Die Landespolitik hatte in der Frage angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eine Kehrtwende vollzogen. Ob die Bohrungen erlaubt werden, ist aber noch offen.