Umstrittenes Energieprojekt Fridays for Future: Keine Erdgasförderung vor Borkum

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future will verhindern, dass nahe der Nordseeinsel Borkum Erdgas gefördert wird. Es seien Klima- und auch massive Umweltschäden im Wattenmeer zu erwarten, kritisieren die Klimaschützer in einem offenen Brief an die rot-grüne niedersächsische Landesregierung und die grünen Bundesminister Annalena Baerbock und Robert Habeck, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Wir appellieren an Sie: Beenden Sie den Alptraum einer nahenden Gasförderung vor der Insel Borkum!“ Die für die Förderung notwendigen Genehmigungen müssten blockiert werden.