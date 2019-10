Gutes drittes Quartal : Fresenius mit soliden Geschäften - Helios bleibt Baustelle

Bad Homburg Der Medizinkonzern Fresenius bleibt nach einem soliden dritten Quartal bei seinen angehobenen Jahreszielen. Auch dank guter Geschäfte mit Nierenpatienten stiegen die Umsätze bereinigt um Wechselkurseffekte um 6 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro, teilte Fresenius in Bad Homburg mit.

„Unsere angekündigten Investitionen laufen planmäßig“, erklärte Fresenius-Chef Stephan Sturm. Diese drückten aber im laufenden Jahr auf den Gewinn. Sturm hatte 2018 zweimal die Geschäftsziele korrigieren und die geplante Übernahme des US-Konzerns Akorn absagen müssen. An der Börse waren die Aktien des Dax-Konzerns daraufhin eingebrochen. 2019 hatte Sturm mit Investitionen von 2,5 Milliarden Euro zum Übergangsjahr erklärt. So baut Fresenius das Dialysegeschäft etwa in China aus und stellt mehr Pfleger in Kliniken ein.

Für das Gesamtjahr hielt das Management nun an seinen jüngst erhöhten Zielen fest. So soll der Umsatz weiter währungsbereinigt um 4 bis 7 Prozent wachsen. Beim Gewinn erwartet Fresenius nach wie vor eine Stagnation. An der Börse kamen die Quartalszahlen gut an. Die zuletzt gebeutelten Fresenius-Aktien gingen am Dienstag mit einem Plus von 4,6 Prozent aus dem Handel.