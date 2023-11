Quartalszahlen Fresenius kommt bei Umbau voran: Was wird aus der Dividende?

Der Konzern hat bis Ende September knapp 160 Millionen Euro an Hilfen von der Bundesregierung bekommen. Durch die Annahme des Gelds ist ein gesetzlicher Schwellenwert überschritten, womit für dieses Jahr keine Boni an Manager und Dividenden an Aktionäre gezahlt werden dürfen. Grundsätzlich kann das Geld auch zurückgezahlt werden, was für den hoch verschuldeten Konzern aber teuer wäre. Das Gesetz werde geprüft - auch auf seine Verfassungskonformität, sagte Fresenius-Chef Sen am Donnerstag. „Nicht alle unsere Anteilseigner sind dividendenorientiert“, sagte Sen.