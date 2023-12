Studie Frauen in Führungspositionen weiter unterrepräsentiert

In der zweiten Führungsebene sind Frauen laut Studie mit 41 Prozent deutlich häufiger vertreten. Ihr Anteil hat sich seit 2016 aber nicht erhöht. Unterschiede zeigen sich zwischen Ost- und Westdeutschland. In den ostdeutschen Bundesländern ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen auf beiden Führungsebenen höher als in Westdeutschland. Auf der zweiten Führungsebene sei in Ostdeutschland seit zehn Jahren sogar eine leichte Überrepräsentation von Frauen zu beobachten, schrieben die Forscher.