Jahrgänge von 2011 bis 2016 : Ford ruft mehr als zwei Millionen Autos in Amerika zurück

Dearborn Der zweitgrößte US-Autobauer Ford beordert in Amerika wegen möglicher Defekte bei der Türverriegelung zahlreiche Fahrzeuge in die Werkstätten.

Außerdem kündigte der Hersteller am Mittwoch noch einen weiteren größeren Rückruf wegen der Gefahr von auslaufender Bremsflüssigkeit an. Dieses Problem betrifft den schwergewichtigen Pick-up-Truck F-150, der sich besonders bei US-Kunden sehr großer Beliebtheit erfreut. In den Vereinigten Staaten umfasst der Rückruf laut Ford gut 292.000 Fahrzeuge der Modelljahre 2014 bis 2017. Weitere knapp 52.000 Stück müssen demnach in Kanada und Mexiko repariert werden.