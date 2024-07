Softwareprobleme Flughäfen: Nach IT-Panne Betrieb weitestgehend normalisiert

In Großbritannien weichen nach zahlreichen Flugausfällen durch die globalen Computerprobleme viele Reisende auf Verbindungen am Ärmelkanal aus. Der Hafen von Dover mahnte die Menschen, vorher eine Reservierung zu machen. „Wir beobachten Hunderte gestrandete Flugpassagiere, die am Hafen ankommen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie vor ihrer Ankunft eine Buchung haben“, hieß es in einer Mitteilung des Fährhafens. Am Morgen hatte es zunächst Berichte über lange Wartezeiten an der wichtigsten Fährroute von Großbritannien nach Frankreich gegeben.