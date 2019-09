Mobilitätswende : Flixbus testet bald Wasserstoff-Busse

München Flixbus will für seinen Fernbusbetrieb Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb testen. In einer Validierungsphase sollen die ersten Busse mit einem Hybridsystem aus Batterie- und Brennstoffzellen ausgerüstet werden, wie Flixbus am Montag unter Berufung auf seinen deutschen Zulieferer Freudenberg mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von afp