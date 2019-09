Streik in Merzig : Villeroy & Boch will Filiale bei Paris schließen

Paris/Merzig Von der geplanten Schließung sind über 100 Mitarbeiter betroffen. Viele davon planen jetzt einen Streik in Merzig.

Diese haben für Mittwoch, 11. September, einen Streik beim Werk in Merzig angekündigt. Der Demonstrationszug soll sich gegen 12 Uhr am Tor 1 in der Fabrikstraße formieren und zur Freitreppe am historischen Stadthaus ziehen, wo eine Kundgebung stattfinden soll.