Lebensmittel : Fleischersatzprodukte sind weiter im Trend

Wiesbaden/Nürnberg Der Fleischkonsum in Deutschland sinkt seit Jahren. Davon profitieren vegetarische und vegane Alternativen. Und die Fleischbranche stellt sich darauf ein.

Der Trend zu veganen und vegetarischen Fleischersatzprodukten hält an.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 98.000 Tonnen Lebensmittel im Wert von 458 Millionen Euro hergestellt, die Fleisch oder Fleischprodukte mit pflanzlichen Alternativen ersetzten. Mengenmäßig bedeute dies ein Plus von 17 Prozent, berichteten die Statistiker am Montag. Der Wert der Waren erhöhte sich sogar um 22,2 Prozent. Auch im laufenden Jahr setzte sich der Trend nach Angaben von Marktforschern fort.