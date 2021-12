Klimaschutz : Fleisch und Milch: Greenpeace fordert höhere Mehrwertsteuer

Ein Preisschild in einem Supermarkt weist neben dem Verkaufspreis auch den «wahren Preis» aus. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Berlin Um den klimaschädlichen Folgen des Konsums von Fleisch- und Milchprodukten entgegenzuwirken, fordert die Umweltschutzorganisation Greenpeace, die Mehrwertsteuer in diesem Sektor anzupassen.

Fleisch und Milchprodukte sollten nach Ansicht der Umweltschutzorganisation Greenpeace mit höheren Steuern belastet werden. „Die neue Bundesregierung sollte die Mehrwertsteuer für Fleisch und Milchprodukte an den regulären Satz von 19 Prozent anpassen.

Konsum verursacht Umwelt- und Klimaschäden

„Der Konsum von Fleisch- und Milchprodukten in Deutschland verursacht Umwelt- und Klimaschäden in Höhe von rund 6 Milliarden Euro im Jahr. Die wahren Kosten schlagen sich aber im Preis nicht nieder“, so der Greenpeace-Experte. Der Verbrauch tierischer Erzeugnisse werde vielmehr auch noch „mit mehr als 5 Milliarden Euro jährlich gefördert, weil auf diese Produkte nur der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent erhoben wird“.