Saarland-Standorte auch betroffen : Wieder Finanzkrise bei Kaufhof und Karstadt: Galeria kündigt Tarifvertrag mit Verdi

Essen/Saarbrücken Galeria Karstadt Kaufhof steckt offensichtlich erneut in finanziellen Schwierigkeiten. Nach staatlichen Hilfen von 680 Millionen Euro kündigte der Betreiber nun den mit Verdi 2019 abgeschlossenen Tarifvertrag. Davon sind die beiden verbliebenen Standorte im Saarland ebenso betroffen. Was das für die Mitarbeiter bedeutet.

Abermals scheint einer der größten Warenhauskonzerne Europas in finanzielle Schieflage zu geraten – oder nicht herauszukommen. Denn trotz milliardenschwerer Staatskredite greift das Management zu einer weiteren drastischen Maßnahme. Das betrifft auch die Standorte in Saarbrücken .

So kündigte Galeria Karstadt Kaufhof den Sanierungstarifvertrag für seine rund 18 000 Beschäftigten. Der österreichische Investor Rene Benko begründet dies erneut mit der „wirtschaftlich angespannten Situation“. Damit wolle die Führung das Unternehmen wieder insgesamt nachhaltig [...] stabilisieren“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme.

Harte Kritik von Verdi an der Kündigung des Tarifvertrags

Was bedeutet die Kündigung des Tarifvertrags für die Beschäftigten?

Durch die einseitige Kündigung werden die Entgelte auf das bisherige Niveau eingefroren. Gleichzeitig will die Galeria-Spitze mit Verdi neu verhandeln. Das Management wolle damit den Vertrag an die neue wirtschaftliche Situation anpassen. Die Führungsetage des Konzerns mit Sitz in Essen geht davon aus, dass ihr solch ein Kündigungsrecht in dem Tarifvertrag eingeräumt worden sei.