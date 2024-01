Unternehmen Finanzierungskrise bei Start-ups wächst

Doch nach wie vor hinkt Deutschland beim Wagniskapital anderen Ländern hinterher. Hierzulande werde 85 Euro pro Kopf in Wagniskapital investiert, in Großbritannien seien es 171 Euro, sagte Pausder. Zur Tech-Nation USA ist der Abstand noch weit höher. Bei großen Finanzierungsrunden sind hiesige Start-ups meist auf angelsächsische Investoren angewiesen. Und gerade US-Geldgeber hielten sich zuletzt mit Engagements in Europa zurück, berichtete im der Risikokapitalgeber Atomico - was Start-ups in Deutschland trifft.