Wirtschaftsriese aus China : Finanzarm von Alibaba beantragt Mega-Börsengang

Der Finanzarm der Alibaba Group soll an die Börse gehen. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hongkong/Shanghai Die Online-Handelsplattform Alibaba will mit ihrer Finanztochter an die Börse gehen. Damit könnte das Fintech-Unternehmen höher gewertet werden als alles bisher Dagewesene.

Der Finanzarm der weltgrößten chinesischen Online-Handelsplattform Alibaba plant einen der größten Börsengänge der Geschichte. Die Ant Gruppe des chinesischen Milliardärs Jack Ma beantragte am Dienstag ein Doppellisting an den Aktienmärkten in Hongkong und Shanghai.