Energiekrise : Stromverbrauch beim Fernseher senken – mit diesen Tipps sparen Sie bares Geld

Ob Sie mit Ihrem Fernseher lediglich Filme streamen oder das klassische TV-Programm konsumieren, der Stromzähler läuft immer mit. Wie viel Sie das kostet und wie Sie Geld sparen können.

Angesichts der Energiekrise und der damit einhergehenden Inflation schwindet die Kaufkraft der Verbraucher. Energiesparen ist dieser Tage die viel gepredigte Devise. Wer Strom spart, schont also seinen Geldbeutel. Zugleich wird es draußen zunehmend kälter. Drinnen wird die Heizung aufgedreht und für viele Verbraucher rückt der Fernseher wieder in den Mittelpunkt der Freizeitgestaltung. Aber welchen Anteil an den jährlichen Stromkosten nimmt eigentlich der Fernseher ein?

Stromfresser Fernseher: So viel kostet Fernsehen im Saarland jährlich

Nach Angaben des Energieversorgers EnBW verbraucht ein durchschnittlicher Fernseher stündlich 100 Watt Strom. In unserer Beispielrechnung läuft ein Fernseher vier Stunden am Tag, damit erreicht Ihr TV-Gerät einen jährlichen Stromverbrauch von 146,1 Kilowattstunden.

Stromverbrauch: So viel Watt verbraucht ein Fernseher pro Stunde

Strom sparen beim Fernsehen: So senken Sie Kosten

Fernseher gehören zu den heimlichen Stromfressern im Haushalt, da sie, selbst wenn sie vermeintlich ausgeschaltet sind, im Stand-by-Betrieb verhältnismäßig viel Strom ziehen. Manche Geräte können so pro Jahr zusätzliche 50 Kilowattstunden an Strom verbrauchen. Das macht nach unserer Rechnung weitere 13,50 Euro jährlich.

Auch die eingestellte Bildschirmhelligkeit sollten Sie nicht unterschätzen. Fernseher, die in Fensternähe stehen und entsprechend auf maximale Helligkeit eingestellt sind, verbrauchen folglich viel mehr Strom. Hier bietet es sich an, den Raum leicht abzudunkeln. Manche Fernseher bieten im Menü auch eine automatische Helligkeitseinstellung an. Dabei passt sich der Fernseher mittels Sensoren der Umgebungshelligkeit an.